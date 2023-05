BASILEA-FIORENTINA 1-3: FINISCE QUA. LA FIORENTINA VA A PRAGA: DECISIVO BARAK!

FINISCE QUI. LA FIORENTINA VOLA A PRAGA!

120'+9' - PALO DI JOVIC!

120'+8' - Tutto buono.

120'+8' - Check del Var.

120'+8' - GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! BARAKKK. Dopo un cross, ottima sponda di Jovic per Barak che non sbaglia davanti a Hitz. In occasione dell'esultanza, ammonito Barak perché si è levato la maglia.

120'+7' - Ultimi assalti della Fiorentina, manca ormai poco al fischio finale.

120'+4' - DOPPIA OCCASIONE PER IL BASILEA! Un paio di conclusioni ravvicinate, con palla respinta dalla difesa viola.

120'+4' - Brividi in casa Fiorentina. Tiene il muro viola. Spinge il Basilea. Salva prima Nico su un cross, poi si immola anche Milenkovic.

120+1' - JOVIC! Che errore. Se lo mangia il serbo. Girata al volo di destro, sul piede meno forte. Palla alta, ma l'attaccante era solo in mezza all'area di rigore.

120' - Assegnati otto minuti di recupero.

120' - Cambio per la Fiorentina. Esce Castrovilli, dentro Mandragora.

119' - Ikone! Si presenta al tiro, di esterno a giro. Palla sul fondo.

117' - Si riprende a giocare: corner di Biraghi, colpo di testa di Nico Gonzalez e parata di Hitz.

Si riparte ora, dal 116'. Lo speaker ha annunciato che la persona che ha avuto il malore è stata trasportata in ospedale.

Si teme un malore per un tifoso viola. Per ora gara interrotta.

107' - Partita sospesa per qualche secondo perché qualcuno nell settore ospiti della Fiorentina si è sentito poco bene. Richiesto l'intervento dell'ambulanza.

106' - Altro cross di Biraghi, colpo di testa da Barak che fa la torre. Non ci arriva Ikone.

105' - Si riparte!

Sostiuzione anche per il Basilea: esce Burger, entra Males.

Altro cambio in casa viola: fuori Bonaventura, dentro Barak.

INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

--- INTERVALLO ---

105' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. Squadre che rimangono in campo, fra poco si riparte.

103' - Ammonito Bonaventura: allarga troppo il braccio su un cross e colpisce l'avversario al volto.

102' - Burger! Tiro al volo da fuori, centrale. Para Terracciano in sicurezza.

101' - Ennesimo pallone messo in mezzo da Biraghi, che stavolta non viene sfruttato dai compagni e termina sul fondo.

99' - BONAVENTURA! Cross di Biraghi dalla trequarti. Il centrocampista viola lavora bene spalle alla porta, si gira, tiro però troppo centrale.

Fiorentina all'assalto dell'area avversaria, contro un Basilea che pensa solo a difendersi.

98' - Ammonito Vincenzo Italiano per proteste su un fallo non fischiato ai danni di Dodo.

95' - Giallo per Ikone per simulazione visto che l'esterno cade in area a contatto con Ndoye a giudizio dell'arbitro senza motivo.

94' - ALTRO MIRACOLO DI HITZ! Respinta su zampata di Nico Gonzalez a due passi dalla porta.

93' - JOVIC! Che parata di Hitz! Colpo di testa del serbo solo in area a botta sicura. Vola Hitz che salva il risultato.

91' - Amdouni! Ci prova dalla stanza, tiro potente, blocca Terracciano.

90' - Si riparte!

INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Arriva il terzo cambio in casa Fiorentina. Fuori Cabral, dentro Jovic.

--- INTERVALLO ---

FINE DEL SECONDO TEMPO

90'+3' - E FINISCE QUI! SI VA AI SUPPLEMENTARI! Risultato identico a quello dell'andata.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Giallo anche per Burger per un fallo su Nico Gonzalez.

88' - Ammonito Nico Gonzalez per un interventu duro su Zequiri.

86' - Secondo cambio in casa Basilea: fuori Xhaka, dentro Frei.

84' - Ikone! Tiro fa fuori murato.

83' - Nico Gonzalez serve alla grande di tacco Castrovilli, che nel duello con Pelmard guadagna un altro angolo.

82' - Cambio nel Basilea: fuori Augustin, dentro Zeqiri.

81' - Dall'angolo, colpo di testa di Milenkovic! Testata smorzata, palla sul fondo

80' - BONAVENTURA! Scatenato il centrocampista viola. Dall'angolo battuto corto tira da posizione defilatissima, risponde Hitz in angolo.

78' - Bonaventura! Cross di Ikone al limite dell'area di rigore per il numero 5 viola. Stop, la palla si alza, tiro al volo, non trova la porta.

75' - Castrovilli! Affonda bene Nico che poi serve arretrato Castrovilli, tiro rimpallato.

72' - Sugli sviluppi di un corner, arriva il cross di Dodo con la palla che sbatte su Amdouni e poi viene sfruttata da Nico Gonzalez che riceve il pallone dopo il rimpallo vicino al dischetto dell'area, arriva la rete dell'1-2 e la doppietta dell'argentino.

72' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! NICO GONZALEZZZ! DOPPIETTA!

71' - Spinge la Fiorentina. Che intervento difensivo di Diouf che svetta in calcio d'angolo. Era pronto Nico Gonzalez.

70' - Cross di Biraghi pericoloso. Non svetta stavolta Nico Gonzalez, palla in angolo.

69' - Nico Gonzalez prova ad entrare in area, venendo fermato da Burger ancora una volta ottimo in fase d'interdizione.

66' - Bella chiusura di Ranieri su Amdouni. E' entrato bene il difensore viola.

63' - Bonaventura! Altra palla di Biraghi dalla trequarti. La girata di Bonaventura col sinistro finisce alta sopra la traversa.

60' - Superiorità numerica in contropiede non sfruttata dalla Fiorentina. Errore di passaggio da parte di Castrovilli.

59' - Amdouni dà la palla in area ad Augustin, che calcia venendo murato da Milenkovic.

58' - Fallo di Ranieri e ammonito. Intervento duro su Augustin

57' - Partita fermata dall'arbitro per lancio di oggetti in campo verso Dodo da parte del pubblico svizzero.

56' - Dodo! Ci prova con un tiro dalla distanza. Stoppato.

55' - Secondo cambio viola: Italiano chiama subito fuori Igor, dentro Ranieri

54' - GOL DEL BASILEA! SEGNA AMDOUNI! Si fa sorprendere Igor da un calcio da fermo. Palla che arriva all'attaccante del Basilea che supera il brasiliano e batte Terracciano con un tiro sul secondo palo.

51' - Pericolosa la Fiorentina. Splendido lavoro di Bonaventura al limite dell'area di rigore. Servito Cabral, ma palla troppo lunga.

50' - Nico Gonzalez va sul sinistro e da destra mette in mezzo per Cabral, che per poco non arriva di testa sul cross del compagno.

47' - Dodò sale sulla destra e viene messo giù da Pelmard, ma per l'arbitro non c'è nulla. Poi fa fallo in seguito il brasiliano.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Ikone al posto di Brekalo.

--- INTERVALLO ---

45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi con la Fiorentina in vantaggio per 1-0

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Dodò mette un altro pallone in mezzo, respinto da Burger: proteste viola per un possibile tocco di mano in area.

40' - BONAVENTURA! Che occasione per la Fiorentina. Sovrapposizione di Dodo, servito da Nico. Cross del brasiliano per Bonaventura che di testa prende in contro tempo Hitz. Parata miracolosa!

38' - Sugli sviluppi di un corner per il Basilea, ci prova Ndoye con un tiro da fuori. Palla alta.

37' - Brekalo stende Ndoye: punizione in zona offensiva sulla destra per il Basilea.

35' - Dalla bandierina batte Biraghi, bellissimo stacco di testa di Nico Gonzalez, lasciato colpevolmente solo e la palla alle spalle di Hitz.

35' - GOOOOOL! GOOOOOL! NICO GONZALEZ!

34' - Bonaventura! Sugli sviluppi del corner raccoglie il pallone e tira, risponde benissimo Hitz. Di nuovo angolo.

33' - Bel fraseggio tra Castrovilli e Gonzalez, angolo per la Fiorentina.

30' - Nico Gonzalez! Che occasione per la Fiorentina. Sul solito cross di Biraghi dalla trequarti viene pescato l'argentino sul secondo palo. Nico stacca bene di testa, per un soffio il pallone finisce al lato.

28' - Troppi errori in casa Fiorentina. Tanti finora i passaggi sbagliati e le palle perse.

24' - Castrovilli! Su cross di Biraghi si inserisce il numero dieci viola che di testa manca l'impatto al momento giusto e non colpisce bene. Palla alta.

22' - Ancora il Basilea che affonda dalla parte di Biraghi e Igor. Amdouni per fortuna non trova nessuno in area di rigore e il suo passaggio finisce alla difesa viola.

21' - Ancora Ndoye! Velocissimo sulla destra, Biraghi non lo tiene, è costretto a fare farlo Igor che prende il primo cartellino giallo di questa partita.

20' - Ndoye! Si accentra da destra sul mancino, il tiro è debole e finisce al lato della porta di Terracciano

19' - Punizione tirata da Xhaka, alta sopra la traversa.

18' - Fallo di Amrabat al limite dell'area di rigore. Punizione pericolosa per il Basilea.

16' - Salva tutto Amrabat! Che rischio corso dalla Fiorentina: Igor si fa anticipare, il Basilea scende sulla destra con Ndoye che entra in area da destra e serve al centro Amdouni. Bravo il marocchino ad anticiparlo.

13' - Fallo su Cabral su una ripartenza viola. L'arbitro grazia Pelmard. che ha nettamente strattonato il brasiliano.

12' - Castrovilli prende palla sugli sviluppi della punizione e prova a servirla in area d'esterno, senza riuscirci.

10 ' - Punizione dalla trequarti per la Fiorentina, conquistata da Bonaventura.

9' - Ottimo intervento in chiusura di Igor su un contropiede del Basilea guidato da Burger.

7' - Entrata in ritardo di Amdouni su Dodo, ma per ora nessun cartellino.

3' - Ci prova il Basilea. Lang da destra mette in mezzo per Amdouni, anticipato da Milenkovic che spazza via.

2' - Nico Gonzalez riceve palla in zona offensiva sulla destra, si accentra rientrando sul sinistro ma viene fermato.

1' - Partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

BASILEA (3-4-3): 1 Hitz; 5 Lang, 15 Nuhu, 21 Pelmard; 27 Ndoye, 34 Xhaka, 23 Burger; 33 Calafiori; 8 Diouf, 9 Amdouni, 10 Augustin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Brekalo; Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

20:45 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21.