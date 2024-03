BARONE, Dea, Empoli e agenti: l'abbraccio del calcio

Fonte: Luciana Magistrato

C'è apprensione e vicinanza nel mondo del calcio per le condizioni di Joe Barone, ricoverato al San Raffaele di Milano in gravi condizioni. E da ieri sono tanti gli attestati di vicinanza e affetto al dg viola e alla sua famiglia. A partire dall'Atalanta che ha accettato di buon grado di rinviare la gara capendo subito la gravità della situazione; anche il ds Pradè ha voluto infatti ringraziare il club orobico e la Lega che aveva condiviso la decisione di non giocare. Lega che poi ha deciso di far slittare l'assemblea da oggi a venerdì 22.

Anche il "rivale" Giuseppe Marotta e Nicola Lombardo, ad dell'Inter e responsabile della comunicazione del Napoli a margine della partita tra le due squadre hanno voluto rivolgere un pensiero a Barone: "Innanzitutto un abbraccio a Barone - ha detto il dirigente nerazzurro - Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone e vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile", "Il Napoli è vicino a Joe Barone, alla Fiorentina e alla sua famiglia. Ovviamente tutti ci auguriamo di vederlo presto attivo come lo è sempre", ha dichiarato invece Lombardo. Stesso pensiero anche da parte di Stefano Pioli, dopo la partita del Milan.

Subito è arrivato anche il messaggio del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: "Sono scosso dalla notizia del malore, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà".

Anche il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, ai microfoni di Radio Firenzeviola, si è detto scosso: "Mi sento sinceramente scosso, perché è una cosa che arriva così all'improvviso a una persona con cui sono abituato a consigliarmi e con cui sono abituato a parlare quotidianamente. Mando un abbraccio ai fiorentini ma soprattutto alla famiglia. Che trovino l'energia da trasmettere a Joe che sta lottando e speriamo tutti che possa farcela".

Diversi anche gli agenti che sono accorsi fin da ieri all'ospedale, in particolare Davide Lippi e Alessandro Moggi, che tra l'altro è ripassato anche in mattinata, due che in questi anni hanno lavorato molto con la Fiorentina, così come Barak è stato accompagnato dal suo procuratore, Marco Motta. E tanti altri agenti e dirigenti di squadre sono rimasti in contatto con Pradè e gli altri dirigenti o con i loro assistiti.