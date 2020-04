BAGLIONI A FV, Viola altalenante ma la nota positiva...

Ieri l'artista di nota fede gigliata, Lorenzo Baglioni, ha parlato di Fiorentina in esclusiva a FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni: "Una viola molto altalenante. Siamo passati da momenti di difficoltà a momenti un po' più belli. Questa è stata una stagione difficile ma con note positive come l'arrivo di Rocco Commisso che ha portato una ventata di positività di cui tutti noi tifosi viola avevamo bisogno. Il cambio in panchina non ha facilitato le cose. Un'altra nota positiva è sicuramente Gaetano Castrovilli che lo trovo un calciatore straordinario".

