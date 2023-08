BADELJ, L'ex viola ritorna da capitano del Genoa

Fonte: A cura di Duccio Santoro

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan Badelj, centrocampista croato classe '89 e capitano del Genoa, è uno degli ex della sfida di stasera tra il Grifone e la Fiorentina in programma alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il capitano rossoblu ha vestito la maglia viola dal 2014 fino al 2018 per poi tornare, dopo la parentesi di un anno alla Lazio, in prestito alla Fiorentina dal 2019 fino al 2020. Con i viola esordisce nella partita di Europa League contro il Guingamp entrando al minuto 46 al posto di Borja Valero. In campionato l'esordio arriva nella partita contro l'Atalanta dove il centrocampista croato viene schierato dal primo minuto. Nel girone di ritorno il rendimento del giocatore risulta crescere con una certa costanza tanto che a partire dalla stagione successiva si conferma uno dei pilastri del centrocampo viola; nel 2018 dopo la tragica morte del capitano Davide Astori eredita la fascia diventando il nuovo capitano della squadra. A fine stagione decide di lasciare la Fiorentina comunicando la decisione con una lettera alla società.

Dopo 4 anni di militanza in viola, nella stagione 2018/19 il croato classe'89 passa alla Lazio firmando un contratto quadriennale. Coi biancocelesti giocherà una sola stagione. A fine stagione ritorna a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Con i viola giocherà solo un'altra stagione. In totale con la squadra gigliata colleziona 164 presenze, 7 gol e 9 assist in cinque anni.

Nel 2020 la Lazio cede il giocatore a titolo definitivo al Genoa; con i liguri ha collezionato 97 presenze, 5 gol e 9 assist in tre anni di militanza. Dopo la precedente stagione in serie cadetta che ha visto il grifone guadagnarsi la promozione in serie A, Badelj decide ha deciso di rinnovare con la società ligure.