AVRAMOV A FV, All'arrivo di Storari non la presi bene

Nel corso dell'intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, l'ex portiere Vlada Avramov, oggi preparatore al Rizespor in Turchia, ha parlato anche del lavoro di Rosalen Lopez come allenatore dei portieri alla Fiorentina: "Se sono sette anni che è alla Fiorentina, passando per due proprietà, significa che sta facendo bene e che il club crede nel suo lavoro e che con il suo carattere aiuta a fare spogliatoio. Guarda, l'allenatore dei portieri deve saper gestire anche lo spogliatoio, capire la psicologia del suo gruppo. Dragowski e Terracciano sullo stesso piano? Sono bravi entrambi ma deve esserci una gerarchia, devono sapere chi è il primo, chi il secondo e il terzo. Per esempio quando ero il secondo di Frey arrivò Storari ed io non la presi tanto bene, fu bravo Di Palma a gestire il gruppo e la situazione. Allenare i portieri non significa solo far fare gli esercizi giusti".