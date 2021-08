AVANTI CON GLI 11 DI ROMA

Autostima e convinzione, per andare il più forte possibile. Tentativo di sintesi dell’Italiano pensiero all’esordio in campionato in un Franchi per l’occasione finalmente accessibile. Il pienone resta ahinoi pura utopia, ma da qualche parte serve comunque ripartire e c’è da scommettere su uno scenario nuovamente caldo e pronto a spingere la squadra.

L’ha detto lo stesso tecnico presentando la sfida di oggi, riferendosi alla reazione che ha consentito alla Roma di andare a vincere nella prima giornata. Risultato a parte Italiano fa bene a sottolineare gli aspetti positivi, alla ricerca di una fisionomia caratteriale già intravista e per questo da rafforzare mantenendo stesso atteggiamento. E tra le pieghe delle risposte del tecnico traspaiono le conferme rispetto alla serata dell’Olimpico.

Con Igor ancora preferito a Nastasic e Quarta, entrambi indietro per motivi tra loro diversi, e con Maleh probabilmente più dinamico rispetto a un Castrovilli apparso ingolfato nel match con i giallorossi. Per il resto nessun altro cambio, anche perchè Torreira partirà comunque dalla panchina e perché lo stesso Odriozola è arrivato soltanto ieri in serata a Firenze.

Ci sarà tempo per loro, e per eventuali nuovi arrivi, per completare l’inserimento, farlo in una squadra che ha già trovato punti sarebbe il miglior viatico per affrontare l’imminente sosta di campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (433): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Pulgar, Maleh, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

TORINO (3421): Milinkovic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Linetty, Mandragora, Aina, Sanabria, Pjaca, Belotti