Calciomercato Attesa l'offerta dell'Al Hilal per Comuzzo. Nicolussi Caviglia e Lindelof vicini alla Fiorentina

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato viola.



Pietro Comuzzo è al centro degli interessi di mercato di diverse squadre internazionali. L'Al Hilal stasera presenterà un'offerta ufficiale per il giocatore, con la Fiorentina che chiede non meno di 35 milioni di euro per trattare. Poi sarà eventualmente il giocatore a decidere, con l'Arabia che non sarebbe in cima alle sue preferenze.

La Fiorentina accelera per Nicolussi Caviglia. I contatti col suo agente Lucci hanno permesso ai viola di balzare in pole nella corsa al centrocampista del Venezia. Si tratta sulla base di 8 milioni più di bonus, con possibilità di concludere l'affare anche in prestito con obbligo.

I viola sono vicini anche a Victor Lindelof, difensore che ha concluso la stagione con il Manchester United dopo 8 anni ad Old Trafford ed è attualmente svincolato. Si attende il sì del giocatore ma la trattativa è in fase avanzata.

Niccolò Fortini resta alla Fiorentina e verrà dirottato sulla fascia sinistra. Pioli ha deciso di affidargli il ruolo di vice Gosens e adesso è Parisi ad essere a rischio cessione. Per la fascia destra occhio sempre a Lamptey ma anche ad Hateboer che però non convincerebbe a pieno per le sue condizioni atletiche.

Nessuna novità sul fronte Beltran che attende una proposta dall'Europa. Il Parma nicchia e il River ancora non si è fatto avanti. Anche Bianco e Richardson attendono occasioni in uscita mentre tutto tace intorno a Ikoné, Brekalo e Infantino.