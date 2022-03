ATTACCO IN PRESTITO, 25 GOL DA CONSIDERARE

L’addio di Vlahovic alla Fiorentina ha riportato il problema gol in casa viola. Piatek ha già trovato sei gol nelle prime undici, ma Cabral sta faticando e il suo bottino di reti stagionali è fermo ad uno. Proprio per questo la squadra di mister Vincenzo Italiano sta faticando non poco a trovare la via del gol. Dall’addio del serbo, addirittura, le reti dei cinque esterni presenti in rosa sono a quota zero. Ma ci sono altri attaccanti di proprietà della Fiorentina che invece non stanno deludendo come numero di gol, lontano da Firenze.

Il primo è Christian Kouamé che, tra tutti i giocatori di proprietà della Fiorentina, è il giocatore con il maggior numero di reti realizzate. Trasferitosi questa estate, con la formula del prestito, in Belgio, più precisamente all’Anderlecht, l’ex Genoa sta avendo un ottimo rendimento. L’attaccante ivoriano nelle sue 27 gare giocate, tra campionato e coppa, è già a quota 11 gol e 5 assist. Un bottino niente male che potrebbe anche permettere a Kouamé di avere un’altra occasione a Firenze, dopo che il Bologna aveva provato a riportarlo in Italia già questo inverno.

Il secondo, invece, è Samuele Spalluto. L’ex attaccante della Primavera viola, al suo primo anno tra i professionisti, sta facendo molto bene con il Gubbio in Lega Pro. Con il club umbro il classe 2001 ha già segnato in 9 occasioni, fornendo anche 1 assist ai compagni. È molto probabile che questa estate faccia ritorno a Firenze, forse disputando anche un paio di settimane con la prima squadra in ritiro, per poi cercare un ulteriore prestito magari in Serie B.

Infine c’è Gabriele Gori. Dopo essere partito alla grande nella sua esperienza al Cosenza l’attaccante viola sta avendo qualche problema in questo ultimo periodo. Il club ha fatto sapere che è stata confermata una lieve miocardite che lo renderà indisponibile per diverso tempo. Tant’è che l’ultima gara giocata dall’ex Primavera risale al 18 dicembre, più di tre mesi fa. Un vero peccato visto che era riuscito a segnare 5 reti, condite da 2 assist, nelle prime 10 partite.