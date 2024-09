ATTACCO, A Bergamo per sfatare un tabù sotto porta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino è a lavoro in questi giorni per correggere i difetti visti nella sua Fiorentina in occasione delle prime cinque stagionali: da sistemare la difesa innanzitutto, ma non solo. Anche in avanti ci sono statistiche non incoraggianti:: nelle cinque partite giocate dai viola da inizio stagione sono stati segnati 7 gol tra campionato e Conference e di questi 4 sono stati messi a segno da palla inattiva. Quindi solo tre gol sono stati segnati su azione e sono avvenuti tutti in Conference: il tiro a giro di Sottil e il diagonale destro di Kean nella gara di andata contro la Puskas Akademia; il tiro da fuori area sempre di Kean nella gara di ritorno. In campionato la squadra di Palladino, senza le situazioni da palla inattiva, sarebbe ancora a secco di reti in campionato.

