ASSENTI, Rotazioni, gialli, recuperi e febbre: il punto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dall'elenco dei convocati per Salerno come detto mancano cinque possibili titolari e il giovane Comuzzo. Solo quest'ultimo è alle prese con la febbre mentre gli altri devono recuperare dalle fatiche di Conference e Italiano preferisce farli recuperare per mercoledì. In particolare ancora out Bonaventura dopo il forfait di giovedì per il problema alla caviglia, così come Belotti aveva stretto i denti per essere in campo il più possibile. Riposo anche per Beltran e Gonzalez, con il primo che aveva preso anche una botta. L'unico fuori per motivi extra campo sembra Nzola, per problemi personali (ma sia ieri che oggi si è allenato).