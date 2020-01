ASS. SACCARDI, Mondonico modello per i giovani

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra l'ASD Vaglia e l'Associazione Emiliano Mondonico, tanti personaggi hanno preso la parola presso Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Tra gli ospiti anche l'assessore Stefania Saccardi. Ecco le sue parole: "E' naturale che la prima scuola calcio dedicata a Mondonico sia nata in provincia di Firenze, il mister era un grande tifoso della Fiorentina: ha riportato i viola in A dalla B e he sempre avuto ben presente i valori dello sport, dando l'opportunità a tanti giovani. E' giusto che a Vaglia gli si dia spazio: c'è uno spazio molto bello e questo è un segnale per ricordare una figura così legata a Firenze nel tentativo di fare un calcio che aiuti i bambini a stare insieme".