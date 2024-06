ARGENTINA, In campo i due viola. E Nico fa discutere

Fonte: A. Di Nardo

Notte di amichevoli dall'altra parte dell'Oceano. A Chicago (Illinois, Usa) in campo l'Argentina, al penultimo test match prima dell'avvio della Copa America. E nella Scaloneta che supera a fatica l'Ecuador (1-0, rete al 40' di Angel Di Maria), c'è spazio -nel finale - per Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez. Il primo, entrato al posto di Montiel all'82', continua a svolgere con la camiseta Albiceleste il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro di Scaloni, una posizione che a Firenze non ha quasi mai voluto ricoprire.

Poco o nulla da segnalare nella decina abbondante di minuti giocati dal Chino: qualche minuto in più lo ha giocato Nico, che è entrato per sua sfortuna in uno degli 'highlights della serata. In campo dal 78' per Paredes, ha avuto sul sinistro il pallone del 2-0 a tempo quasi scaduto ma, da solo davanti a Galindez il diez viola (numero 15 con la Selección) ha sparato a salve un pallonetto uscito male dal suo mancino e spento tra le braccia del portiere ecuadoriano. Un'azione che ha fatto infuriare il popolo argentino sul web e non solo: al momento del tiro Nico (entrato come esterno a sinistra) ha infatti ignorato il 'suo' Diez, Lionel Messi, a centro area, un comportamento che da molti sui social e anche allo stadio è stato preso come un affronto, contribuendo a cementificare un'idea non troppo lusinghiera che gli argentini hanno del calciatore della Fiorentina, oggetto di critiche aspre ogni qualvolta indossa la maglia Albiceleste. L'immagine di Messi che allarga le braccia subito dopo l'errore del compagno sta facendo il giro sugli account di chi non vorrebbe più Gonzalez in nazionale. Ecco l'azione 'incriminata':