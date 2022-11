AREZZO-ACF, Per ora solo 600 bigliettI venduti

Giovedì alle 15 la Fiorentina giocherà in quel di Arezzo la prima di una serie di amichevoli. Ma al momento sono solo 600 circa i biglietti complessivamente venduti (la capienza del Comunale di Arezzo è di 8100 posti), visto anche il giorno lavorativo. Per ora nel settore ospiti sono stati prenotati appena una quarantina ma di sicuro, non essendoci restrizioni o criticità particolari, diversi tifosi viola saranno anche in tribuna.

Il momento poi non è dei migliori per l'Arezzo - in ritiro per tutta la settimana dopo il ko di Ostiamare - atteso a due partite importanti consecutive, la prima con la diretta rivale Pianese, la seconda mercoledì prossimo in Coppa ad Orvieto. Così i gruppi organizzati amaranto si preparano a sostenere la squadra in quelle due sfide fondamentali per il futuro dell'Arezzo, preferendo prendere permessi lavorativi per la Coppa piuttosto che per l'amichevole di giovedì. Per quanto riguarda la squadra, oggi si è aggregato un nuovo (anche se si tratta di un ex amaranto) centrocampista, Foglia.