AQUILANI, Moduli, baby e il legame con Joe: perché può tornare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha lasciato spazio a troppi giri di parole, Alberto Aquilani, quando pochi giorni fa si è trattato di ricordare la figura di Joe Barone, scomparso ormai da quasi due settimane: “Con Barone c’era un rapporto che andava oltre al calcio. Per me è stato come aver perso un familiare: è stata la perdita di un uomo che ho stimato in maniera illimitata”. Un sentimento vero, puro, che ben denota quale fosse il profondo rapporto che legava l’attuale tecnico del Pisa e l’ex dg viola che proprio sul “Principino” avrebbe voluto investire nei prossimi anni per ciò che riguarda la panchina viola del futuro.

Anche (e soprattutto) per questo motivo ad oggi, all’interno dell’ampia rosa di allenatori papabili per la successione a Vincenzo Italiano, è doveroso inserire il nome di Aquilani. Perché se è vero che il tecnico romano è forse - tra i mister sin qui sondati dalla Fiorentina - quello che non sta vivendo forse la migliore stagione (Palladino e Gilardino sono tra le sorprese di questa Serie A, De Rossi è un vecchio pallino di Pradè e Farioli può contare già su un percorso professionale piuttosto variegato), è altrettanto lampante come tra l’ex numero 10 e l’attuale dirigenza viola ci sia ancora un filo rosso che non si è mai interrotto da quando, la scorsa estate, Aquilani ha terminato il suo triennio in sella alla Primavera e si è trasferito sotto la torre pendente.

Aquilani, oltretutto, piace all’area tecnica per altri motivi: al di là dei successi conseguiti con l’Under-19 (cinque coppe, nello specifico tre Coppe Italia e due Supercoppe, più altre tre finali perse), è un allenatore tutt’altro che dogmatico a livello di schemi (in viola, coi baby, ha saputo usare indifferentemente il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2) e soprattutto, per i suoi trascorsi, abile a valorizzare i giovani. Se quest’anno ci sono ragazzi che al loro primo vero impatto tra i professionisti stanno stupendo (Bianco, Lucchesi, Distefano, Favasuli solo per citarne alcuni) lo si deve principalmente al “Principino”, che a domanda precisa su un suo eventuale approdo a Firenze a partire da giugno non ha fin qui mai smentito.