ANTONELLI A FV, Viola, fatto mercato per il futuro

Nel corso di un'intervista che vi abbiamo proposto nelle scorse ore, il dirigente sportivo e intermediario di mercato Stefano Antonelli - da sempre molto vicino alla Fiorentina e in particolar modo al ds Daniele Pradè - ha espresso il suo punto di vista sulle manovre dei viola nel mercato di gennaio in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole a Firenzeviola.it: "È stato evidentemente un mercato di prospettiva perché gli unici che hanno già giocato sono Igor e Duncan. Amrabat arriverà la prossima estate, Kouame deve recuperare e non credo che sarà utile per questa stagione, mentre Agudelo non lo so. Aveva già giocato poco al Genoa, probabilmente si vede in lui un prospetto per il futuro. Resta però il fatto che da quando è arrivato Iachini le cose sono cambiate: la Fiorentina ha ritrovato un organico, ha ritrovato Chiesa, ha visto esplodere definitivamente Castrovilli e Vlahovic. I viola hanno dimostrato di poterci stare in Serie A e starci bene. Non possiamo dare però un valore al mercato di gennaio allo stato attuale".