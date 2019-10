ANTOGNONI SU CASTRO, Sì: mi somiglia. Pedro...

Nel corso del forum alla Rinascente, il club manager viola Giancarlo Antognoni è tornato sul paragone tra lui e Gaetano Castrovilli: "Giocatore moderno, completo. Tecnico e fisico. Mi ricorda un misto tra Tardelli e un po' di Antognoni glielo do. Anche io dribblavo ma mi piaceva far fare gol ai miei compagni", ha detto l'Unico Dieci prima di parlare anche di Pedro, per ora oggetto del mistero: "È stato un acquisto importante per la Fiorentina. In questo momento non è al 100% ma non sta giocando solo per questo. Aspettiamo, poi ci sarà anche il centravanti".