ANDRISSI A FV, Fiorentina passo in avanti per Italiano

Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex ds dello Spezia Gianluca Andrissi ha parlato così: “Non ho lavorato con Italiano ma lo conosco. Sinceramente credo che come allenatore sia molto simile a Gattuso: tutti e due hanno una forte personalità che si fa sentire sia in allenamento che in partita. Poi le loro idee di calcio divergono ma il modo di porsi è simile. Credo che per Italiano l’arrivo alla Fiorentina sia uno step in avanti, anche se pure lo Spezia sta costruendo un progetto ambizioso. In generale lo considero, insieme a Dionisi, Zanetti e De Zerbi, tra i migliori della nuova scuola di allenatori italiani, ha fatto bene in ogni categoria, dalla D alla A”.