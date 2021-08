AMRABAT TORNA A FIRENZE TRA MILLE DUBBI

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, INCONTRO POSITIVO: NASTASIC ORMAI A UN PASSO Nella giornata di ieri ha avuto luogo un incontro tra la Fiorentina e Fali Ramadani, procuratore di Matija Nastasic, per limare gli ultimi dettagli sul trasferimento del difensore in Toscana. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il faccia a... Nella giornata di ieri ha avuto luogo un incontro tra la Fiorentina e Fali Ramadani, procuratore di Matija Nastasic, per limare gli ultimi dettagli sul trasferimento del difensore in Toscana. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il faccia a... NOTIZIE DI FV AVRAMOV A FV, DRAGO-TERRACCIANO? CHE CONCORRENZA L'ex portiere della Fiorentina, Vlada Avramov, ha parlato ieri a FirenzeViola.it soffermandosi anche su Dragowski e Teracciano: "Tra loro c'è una grande concorrenza positiva che sembra far bene ad entrambi e li fa crescere. Terracciano infatti entra... L'ex portiere della Fiorentina, Vlada Avramov, ha parlato ieri a FirenzeViola.it soffermandosi anche su Dragowski e Teracciano: "Tra loro c'è una grande concorrenza positiva che sembra far bene ad entrambi e li fa crescere. Terracciano infatti entra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi