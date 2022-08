AMRABAT SPICCA IN MEZZO, OK DODÒ E KOUAMÈ, DELUDE IKONÈ

GOLLINI - Ringrazia Milenkovic che gli evita il miracolo sulla deviazione ravvicinata di Osimhen poi però sul cross basso dalla sinistra non è impeccabile rimettendo in gioco Lozano che tocca per Osimhen sul gol in fuorigioco. Si riscatta pienamente mandando in angolo il tiro di Raspadori con ottima reattività. Parata importante che pareggia l'incertezza del primo tempo, 6

DODÒ - Un buon recupero dalla sua parte su uno dei primissimi palloni giocati, ma soprattutto l’anticipo di testa su Kvaratskhelia che evita il peggio nel primo tempo. Nella ripresa è autore di una bella discesa palla al piede ma anche di buona guardia dalla sua parte, 6,5

MILENKOVIC - Provvidenziale nel mettere il piede sul tentativo ravvicinato di Osimhen dopo una ventina di minuti tiene d’occhio il nigeriano anche nella ripresa. Poche sbavature, 6,5

QUARTA - In anticipo su Anguissa, praticamente a metà campo, obbliga il centrocampista di Spalletti al primo cartellino giallo della sfida ma nel finale di frazione si prende un rischio enorme con un retropassaggio debole che per poco non crea problemi a Gollini. Ammonito nel corso del secondo tempo esce per evitare rischi di doppio giallo, 6

Dal 24’st IGOR - Finale di gara senza troppi problemi, 6

BIRAGHI - Lozano, dalla sua parte, crea le prime occasioni da rete per il Napoli e se ne divora un’altra in apertura di ripresa. Si fa notare con un cross per Jovic a un quarto d’ora dalla fine ma è un po’ poco, 5,5

Dal 35’st TERZIC - Non si fa impressionare dai tentativi di Politano dalle sue parti, 6

BONAVENTURA - Arriva al tiro anche lui dopo le prime occasioni partenopee, il suo diagonale è largo non di molto. Non si risparmia nei duelli in mezzo ma a metà ripresa Italiano gli concede di tirare il fiato, 6

Dal 24’st MALEH - Si mette a disposizione della squadra aggiungendo quantità a centrocampo, 6

AMRABAT - Avvio in totale controllo con tanto di ovazione al momento della prima chiusura su Anguissa. Resta sempre nel vivo del gioco e non disdegna le imbucate centrali anche se nel finale potrebbe essere più preciso nell’assistenza per l’accorrente Saponara. Spicca in mezzo, 7

BARAK - All’esordio dopo un unico allenamento in gruppo, e con Italiano allenatore, cerca le giocate semplici senza strafare. Nella ripresa tentativo da fuori con palla alta sopra la traversa prima di sfiorare il gol su imbeccata di Sottil con pallone largo di poco. Comunque buona la prima, 6

IKONÈ - Si vede meno rispetto al primo tempo di Enschede e quando avrebbe spazio si perde dietro a errori banali. E’ il primo cambio di Italiano e pare esser la logica conseguenza di una prova incolore, 5

Dal 14’st KOUAMÈ - Appena entrato avvia il contropiede che porta Barak a sfiorare il gol del vantaggio, poi si fa apprezzare anche in ripiegamento. Ottimo impatto sul match, 6,5

JOVIC - Poco servito la sua prima mezz’ora di gara è soprattutto di sofferenza. Si rivede nella ripresa con una percussione centrale senza esito ma paga il nervosismo con l’arbitro rimediando il giallo. Finisce in deficit fisico, 5,5

SOTTIL - Suoi i primi spunti sulla corsia sinistra con un paio di scatti che mettono in difficoltà Di Lorenzo e suo anche il primo tiro in porta con Meret che non è impeccabile. Talvolta può sembrare che ecceda nel cercare il tiro ma quando pesca Barak dentro l’area di rigore è molto lucido. Resta il più pericoloso con un tentativo al volo superata la mezz’ora del secondo tempo, 6

Dal 35’st SAPONARA - Avrebbe lo spazio per il tiro dopo un contropiede portato avanti da Amrabat ma il tocco del marocchino non è il massimo. Ci riprova da fuori ma la conclusione è debole, 6

ITALIANO - Manda subito dentro Barak, all’esordio, e ripropone Ikonè con Jovic e Sottil. Il francese non punge in un primo tempo con il Napoli che fa qualcosa di più, ma alla lunga la sua squadra gioca ad armi pari contro la formazione di Spalletti e con Barak sfiora anche il gol. Contando le fatiche europee, e un ritardo di condizione che riguarda ancora Jovic, non era scontato fermare un Napoli lanciato come quello attuale, 6,5