AMRABAT SOGNA LA PREMIER MA STRIZZA L'OCCHIO AL GALA: LA FIORENTINA FA IL PREZZO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sofyan Amrabat sarà uno dei principali uomini mercato della Fiorentina. Questo perché ha già fatto sapere ai dirigenti viola di non voler tornare a vestire la maglia della Fiorentina e anche perché, anche grazie al contratto in scadenza nel 2025, ha diverse squadre che stanno pensando a lui in vista della prossima stagione. L'ambizione del marocchino sarebbe quella di restare in Premier League, ma il rischio di rimanere col lumino in mano lo spingerà ad ascoltare anche altre proposte.

No agli arabi, nì alla Turchia - Nei campionati arabi ci sarebbero più club pronti a ricoprirlo d'oro pur di portarlo ai margini del calcio mondiale, ma Amrabat non ha intenzione, per il momento, di prendere in considerazione questo tipo di percorso. Al momento, la squadra che resta più interessata a lui è il Galatasaray, club con cui aveva già avviato una trattativa prima di trovare il modo di vestire la maglia dei Red Devils. L'allenatore Buruk ha confermato i contatti della stagione passata, smentendo le voci turche di un ulteriore incontro avvenuto in questi giorni. Questo però non significa che l'interesse sia superato, anzi. Lo stesso allenatore ha dichiarato: "Amrabat è un giocatore importante", poi aggiungendo che nel mercato contemporaneo i costi d'acquisto di un giocatore sono triplicati.

Costi contenuti - Quest'ultimo discorso si sposa in pieno con la possibilità che Amrabat lasci Firenze per un accordo "low cost". La Fiorentina chiede 15 milioni di euro, anche perché 10 milioni li ha già incassati grazie al prestito in Inghilterra. Una cifra questa che non è così lontana dalla valutazione del Galatasaray, che però ora dovrà convincere al 100% il centrocampista ancora aggrappato ad ambizioni superiori alla Super Lig. C'è da dire però, che sia per blasone che per obiettivi, vestire la maglia giallorossa non sarebbe certo un passo indietro e dunque non è impossibile nemmeno pensare a un futuro accordo tra le parti.

Idea Zaniolo? - Pradè aspetta lasciando lavorare agenti e intermediari. La volontà sarebbe quella di provare a chiudere la sua cessione nel minor tempo possibile, così da poter avere subito a disposizione un po' di soldi per la campagna acquisti in entrata. Ricordiamo che il Galatasaray è anche proprietario del cartellino di Zaniolo, che Joe Barone aveva avvicinato in vista dell'estate poco prima del tragico malore di Bergamo. Impossibile pensare invece a un coinvolgimento del sogno proibito Icardi. Guadagna troppo e difficilmente arriverebbe a Firenze per giocarsi la Conference.

Matrimonio d'interesse - Per ora il mercato è al suo stato embrionale, ma partendo dalla certezza che Amrabat lascerà la Fiorentina e confermando le voci concrete di una potenziale trattativa col Galatasaray, è giusto immaginarsi che a breve possa scaldarsi una vera e propria trattativa che tutte le parti in causa vorrebbero veder decollare.