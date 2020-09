AMICHEVOLI, Doppia viola con Grosseto e Reggiana

Dopo la prima amichevole con la Lucchese, sabato scorso, la Fiorentina giocherà altri due test in vista del campionato. Oltre a quella già annunciata sul sito ufficiale infatti, ossia la partita con la Reggiana sabato prossimo, la Fiorentina andrà prima a Montecatini a giocare un'altra amichevole (venerdì alle 18) contro il Grosseto, così da dare a tutti la possibilità di giocare più minuti possibili dato che la settimana successiva inizia ufficialmente la stagione con la gara Fiorentina-Torino che aprirà il calendario sabato 19. La scelta infatti vuole proprio far mettere minuti importanti sulle gambe. L'amichevole non è stata ancora confermata ufficialmente ma sia a Grosseto che a Firenze sono già tutti pronti per questa sfida, voluta anche dal tecnico Iachini che dividerà la rosa a disposizione in due gruppi, proprio per far giocare tutti. Un modo anche di coinvolgere le società toscane nel pre-campionato anche se purtroppo i tifosi non potranno come al solito partecipare. Molta attesa anche per i torelli maremmani di Lamberto Magrini neo promossi in C, che affronteranno con grande entusiasmo i viola.