AMICHEVOLE, Viola ko col Gala ma buona prova

In Austria la Fiorentina esce sconfitta per 2-1 dall'amichevole con il Galatasaray, squadra turca che tra una settimana sarà impegnata in campionato e dunque più avanti nella preparazione. Proprio per questo Italiano si è detto contento della prestazione dei suoi colpiti a freddo al 5' per un'ingenuità difensiva di Quarta che invece tanto ha fatto arrabbiare il tecnico. Ma dopo il primo quarto d'ora la Fiorentina ha creato diverse occasioni, sia su punizione con Biraghi e Bonaventura, sia su azione con Benassi (in versione terzino destro), Cabral e Maleh anche se è stato il Galatasaray a sfruttare poi un'occasione nel finale di tempo per il 2-0 della prima frazione di gioco. Nella ripresa il trend non cambia ma l'arbitro in avvio nega un rigore solare a Bonaventura mentre Terracciano nega il tris all'ex viola Seferovic. A metà frazione sale in cattedra Sottil che al 72' ben imbeccato da Benassi trova il gol che accorcia le distanze. Ma nonostante il pressing viola e qualche altra occasione, l'arbitro al 45' preciso fischia e il risultato finale non cambia. Partita a tratti nervosa con l'arbitro che interrompe la gara alcuni minuti al 40' per petardi e fumogeni provenienti dalla curva dei tifosi turchi, nella ripresa invece si sfiora la rissa tra Gonzalez e un avversario, poi tutto rientra.