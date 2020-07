ALTRO CHE MARKETING

La Fiorentina, nell'arco di sette partite da quando è ripresa la Serie A, ha capito di non poter davvero fare a meno di Franck Ribery. Eppure c'era stata questa sensazione, a cavallo tra il momento del suo infortunio e la sospensione del campionato: spazzata via a suon di prestazioni egregie da parte dell'ex Bayern Monaco, che a 37 anni suonati ha dimostrato di aver ben poco da invidiare anche a colleghi ben più giovani di lui e di essere risorsa vitale per la salvezza. Tristemente - viene da aggiungere - vista la carriera che alle spalle, ma sta di fatto che pure ieri contro il Lecce, è arrivata l'ennesima prova. Anzi, qualcosa di più.

Perché se è vero che sul tabellino Ribery non ci è finito né per assist - anche se tutti hanno ancora negli occhi il filtrante sul rigore guadagnato da Ghezzal - né per gol, all'unanimità ha però strappato l'ennesimo giro di voti alti su tutti i media che hanno valutato ottima la sua partita soprattutto sotto il punto di vista dell'atteggiamento: mimica da vigile sul rettangolo verde e carisma da leader totale così, non si vedono tutti i giorni. Non è un caso che dopo la partita abbia svelato di aver caricato a molla il gruppo già dalla mattina, oltre al suo suggerimento per Pezzella di uscire e preservarsi per le prossime partite. Dall'uscita del capitano, la fascia è passata sul suo braccio per la prima volta in una partita ufficiale con la Fiorentina.

Senza scordarsi poi delle belle parole per Chiesa, protagonista di serata: "Oggi ha fatto una grande partita e non si deve fermare, Federico è un bravo ragazzo". Detto da lui fa la differenza. Insomma, come dice Ibrahimovic di se stesso: fa il giocatore, l'allenatore e anche il presidente. Questo significa avere certi campioni in contesti del genere. Viene da sorridere, ripensando a quanto aveva dichiarato l'estate scorsa, salvo poi doversi correggere già alle prime uscite dell'ex Bayern, dal presidente Cairo. Il numero uno del Torino, che un pizzico di tranquillità che ha oggi deve anche alla vittoria viola di ieri sera, si era prodigato nel definire quella di Ribery un'operazione di marketing. Beh, ad avercene di operazioni di marketing così...