ALLENAMENTO, Borja Valero a parte anche oggi

Si allontana la possibilità di vedere Borja Valero convocato con l'Udinese visto che anche oggi il giocatore si è allenato a parte. Il recupero per l'infortunio patito con l'Inter alla seconda di campionato sembra dunque più lungo del previsto ma il giocatore, impegnato con i nerazzurri in Europa fino a fine agosto e arrivato in viola alla vigilia del campionato, può aver accelerato troppo i tempi per tornare in campo. Per questo ora lo staff non vuole rischiare nulla e fa fare al giocatore un programma personalizzato perché recuperi del tutto dal problema muscolare sorto a Milano. Il resto della squadra sta bene ma anche altri giocatori svolgono programmi personalizzati. Per questo Iachini sta valutando diverse opzioni per domenica prossima.