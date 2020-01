ALLENAMENTO AL FRANCHI, Rivivi il LIVE di FV!

Come già annunciato in questi giorni la Fiorentina di Beppe Iachini si allenerà quest'oggi a porte aperte allo Stadio Artemio Franchi. Ecco di seguito il live di FirenzeViola.it.

19:43 - Termina così l'allenamento della Fiorentina che, come si può vedere dai video di FirenzeViola.it, è andata sotto la Maratona a salutare il pubblico che ha acclamato tutti i giocatori con cori di incitamento. In seguito i calciatori hanno salutato anche i ragazzi della scuola calcio ASD Bagno a Ripoli.

19:38 - Si conclude anche la partitella finale con il gol vittoria del 2-1 realizzato da Dusan Vlahovic che si è esibito in un'esultanza anche per la gioia dei presenti.19:15 - Partitella iniziata con Iachini che divide le squadre. Casacche: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Maxi Olivera, Sottil, Pulgar, Cutrone, Zurkowski, Ghezzal. Viola: Brancolini, Ceccherini, Ranieri, Caceres, Lirola, Venuti (a sinistra), Montiel, Vlahovic, Eysseric, Duncan.

19:15 - La Fiorentina è giunta all'ultima parte dell'allenamento questa sera. I collaboratori di Iachini stanno infatti sistemando la porta a metà campo per la partitella finale prima del rientro negli spogliatoi.

19:00 - Il gruppo si è riunito dopo aver completato il lavoro atletico e tecnico per svolgere una partitella a campo ridotto senza portieri.

18:51 - Continuano ad aumentare i tifosi sugli spalti con i presenti che sono diventati ben oltre i 2.000.

18:45 - Entrambi i gruppi hanno terminato i rispettivi esercizi e si sono dunque invertiti per ultimare il lavoro assegnatoli da Beppe Iachini.

18:32 - Dopo una prima parte tutta insieme la squadra viola si è divisa in due gruppi: uno lavora con la palla sui possessi, mentre l'altro svolge un lavoro atletico.

18:30 - Fabio Parisi, intermediario di mercato per la Francia e non solo, è presente allo Stadio Artemio Franchi in compagnia di Joe Barone ed è sceso con lui sul terreno di gioco. Si tratta della seconda volta in pochi giorni, dopo la presenza alla gara con l'Atalanta in Coppa Italia. Possibile stia discutendo anche di qualche nome che potrebbe tornare utile ai viola in futuro.

18:22 - Sta per entrare nel vivo l'allenamento della Fiorentina con Federico Chiesa che inizia a svolgere un lavoro personalizzato dopo le fatiche del San Paolo. Il classe '97 è uscito infatti stremato al termine della gara. Tutto comunque previsto dallo staff.

18:20 - Arrivato adesso anche l'allenatore, Andrea Sottil, padre del giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil. I tifosi nel frattempo hanno raggiunto ampiamente le 2.000 presenze.

18:18 - C'è anche Joe Barone in tribuna insieme al figlio del presidente viola, Joseph Commisso per seguire da vicino la squadra anche quest'oggi.

18:16 - Proseguono gli incitamenti per tutti quanti i componenti della formazione viola ed in particolar modo per il suo allenatore, Beppe Iachini. Da segnalare anche alcuni cori contro il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.

18:11 - Ovviamente assenti gli infortunati quindi Franck Ribery e Kevin-Prince Boateng.

18:10 - Tutti i giocatori presenti alla seduta, anche lo squalificato Dalbert oltre a Montiel, Bobby Duncan e Maxi Olivera.

18:09 - Stanno entrando in questi istanti sul terreno di gioco i giocatori della Fiorentina insieme al suo allenatore Beppe Iachini. Accoglienza come al solito calorosa dei tifosi viola che, come accade durante tutte le gare, cominciano ad intonare cori per i giocatori che salutano il pubblico presente sugli spalti ormai giunto intorno alle 1.500 persone.

18:08 - Hanno raggiunto la tribuna anche il direttore sportivo, Daniele Pradè, e Dario Dainelli.

17:52 - Alberto Aquilani ed alcuni collaboratori hanno cominciato a sistemare il terreno di gioco in vista della seduta prevista per le 18:00.

17:50 - Sono stati aperti ormai da trenta minuti i cancelli del Franchi per l'allenamento dei viola. Sono circa 800 i supporters, un numero considerevole di visto l'orario e la temperatura abbastanza rigida.