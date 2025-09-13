Alle 20:45 Fiorentina-Napoli: dove vedere il match in tv

Dopo la pausa nazionali oggi torna la Serie A. Torna con un sabato ricco di partite che si chiuderà alle 20.45 con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. 118 giorni dopo i viola riabbracceranno i suoi tifosi e lo faranno contro la formazione campione d'Italia in carica. Il match sarà visibile sia su SkySport che su Dazn. Radio FirenzeViola per seguire la radiocronaca di Andrea Giannattasio, FirenzeViola.it per diretta testuale della gara.