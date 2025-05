Alle 18:30 Venezia-Fiorentina, dove seguire il match in televisione

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, è il giorno di Venezia-Fiorentina, il primo di tre match fondamentali per i viola per provare a centrare una qualificazione alle prossime competizioni europee. La sfida, arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia Lido, si giocherà alle 18:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La gara tra lagunari e gigliati sarà visibile in esclusiva su Dazn. Radio FirenzeViola per la telecronaca, a cura del nostro inviato Andrea Giannattasio, della partita e FirenzeViola.it per la diretta testuale.