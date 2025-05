Daniel Bertoni su Beltran: "Dovrebbe giocare in coppia con Kean, non al suo posto"

L'ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio nella quale ha parlato del suo connazionale Lucas Beltran, chiamato a sostituire questa sera in attacco l'infortunato Moise Kean. Queste le sue dichiarazioni: "Ho seguito molto Beltran da quando è a Firenze. Non saprei dire il perché, ma non è riuscito a soddisfare le aspettative della Fiorentina. Tutti a Firenze lo volevano bomber, invece non lo è stato. In effetti al River faceva molti gol, ma c’è anche da dire che il calcio italiano è diverso. Stanno tutti in difesa e poi ti sorprendono in contropiede. Non so cosa pensare. Lui deve avere la continuità che hanno gli altri. Davanti ci sono calciatori molto forti, come Kean. Ecco: Beltran dovrebbe giocare con lui e non al posto suo, perché non è una prima punta. Ha bisogno di iniziare l'azione uscendo dall’area".

L'ex attaccante gigliato continua rispondendo ad una domanda sulla convivenza tra il Vikingo e Gudmundsson: "Gud mi piace tanto, gioca davvero bene. Ma non so se con Beltran possa formare una coppia ideale… Vediamo".