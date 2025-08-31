Alle 18:30 Torino-Fiorentina, dove seguire il match in tv
FirenzeViola.it
Oggi la Fiorentina torna in campo in Serie A. Reduci dal successo per 3-2 contro il Polissya in Conference League i gigliati di Stefano Pioli questo pomeriggio sfideranno il Torino in un match valido per la seconda giornata di campionato. La partita, in programma alle 18:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino, sarà visibile sia su Dazn che su SkySport. Radio FirenzeViola per seguire la radiocronaca della gara di Andrea Giannattasio, FirenzeViola.it per la diretta testuale dell'incontro.
Pubblicità
Notizie di FV
A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)di Tommaso Loreto
Le più lette
2 A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
3 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: un solo cambio rispetto a Cagliari. Comuzzo confermato
Copertina
FirenzeViolaTorino-Fiorentina, totoformazione: dubbio Comuzzo-Marì. In mediana Fagioli, Sohm e Mandragora
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com