Alle 18:30 Torino-Fiorentina, dove seguire il match in tv

Alle 18:30 Torino-Fiorentina, dove seguire il match in tvFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:15Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi la Fiorentina torna in campo in Serie A. Reduci dal successo per 3-2 contro il Polissya in Conference League i gigliati di Stefano Pioli questo pomeriggio sfideranno il Torino in un match valido per la seconda giornata di campionato. La partita, in programma alle 18:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino, sarà visibile sia su Dazn che su SkySport. Radio FirenzeViola per seguire la radiocronaca della gara di Andrea Giannattasio, FirenzeViola.it per la diretta testuale dell'incontro.