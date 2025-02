Alle 15:00 Verona-Fiorentina, ecco dove vederla in tv

Oggi, domenica 23 febbraio, è il giorno di Verona-Fiorentina, match valido per la 26° giornata di campionato. Ad una settimana dalla sconfitta casalinga contro il Como, i gigliati proveranno a riprendere la corsa verso le posizioni valide per un posto in Europa la prossima stagione. La gara tra viola e veneti, in programma alle ore 15:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Radio FirenzeViola per la radiocronaca, a cura del nostro inviato Andrea Giannattasio, della sfida, mentre FirenzeViola.it per la diretta testuale.