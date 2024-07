AL VIA IL FUTURO: ECCO I PRIMI CONVOCATI AL VIOLA PARK. ASSENTE AMRABAT

Fonte: di Niccolò Righi

© foto di Claudio Giovannini

Mancano soltanto 48 ore all'inizio del ritiro estivo, in programma al Viola Park a partire da lunedì 8 luglio, quando i calciatori viola si riuniranno a Bagno a Ripoli per effettuare le classiche visite mediche di rito e inizieranno a fare le prime sgambate propedeutiche per la partenza della nuova stagione, che da ieri ha una data precisa, ossia il 17 agosto (ore 18:30) al Tardini di Parma per affrontare i ducali. Certo è che ci saranno diversi momenti di silenzio durante l'appello che effettuerà il Professor Palladino, la cui avventura in viola partirà proprio in quella data. Quello più assordante riguarda Sofyan Amrabat che al momento non figura tra i calciatori convocati per il ritiro estivo (ma va detto che ha giocato in Nazionale con il Marocco e potrebbe - a prescnidere da quello che sarà il suo futuro - beneficiare di qualche giorno libero in più).

Tra quelli che non risponderanno "presente" dopo che il tecnico avrà letto il loro cognome ci sono gli argentini Nicolas Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran. I primi due si trovano Oltreoceano e saranno focused - come usa dire da quelle parti - per la semifinale contro il Canada e avranno il grande obiettivo di riportare a Buenos Aires la decimosexta Copa. Il Vikingo invece si starà preparando alle prossime Olimpiadi di Parigi, che lo vedranno protagonista con l'Argentina di Mascherano pronto a mettersi al collo una medaglia. D'oro, possibilmente. Momentaneamente out anche Milenkovic e Barak, che godranno di qualche giorno di vacanza in più dopo le fatiche europee con le rispettive Nazionali.

Questo l'elenco completo dei giocatori attesi lunedì al Viola Park:

AMATUCCI Lorenzo, 2004

BARONCELLI Leonardo, 2005

BIANCO Alessandro, 2002

BIRAGHI Cristiano, 1993

BREKALO Josip, 1998

CAPRINI Maat Daniel, 2006

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

DALLE MURA Christian, 2002

DISTEFANO Filippo, 2003

FORTINI Niccolò, 2006

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KAYODE Michael Olabode, 2004

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

KOUAME Christian Michael, 1997

KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003

LEONARDELLI Pietro (P), 2006

LUCCHESI Lorenzo 2003

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

MUNTEANU Louis, 2002

NZOLA M'Bala, 1996

PARISI Fabiano, 2000

PIEROZZI Niccolò, 2001

RANIERI Luca, 1999

RUBINO Tommaso, 2006

SABIRI Abdelhamid, 1996

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990

Per quanto riguarda le info e il programma, sempre la Fiorentina fa sapere che la prima squadra viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima alle 09:30, a porte chiuse, la seconda, indicativamente, alle ore 18:00, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico.

Le sessioni a porte aperte si svolgeranno nelle seguenti date:

10 Luglio – Allenamento

11 Luglio – Allenamento

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Fiorentina vs Fiorentina Primavera

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

Il 19 Luglio, infine, a conclusione della prima fase del ritiro precampionato, si svolgerà l’amichevole tra ACF Fiorentina e Reggiana. Le informazioni per l’acquisto del tagliando d’ingresso saranno fornite in seguito attraverso i canali ufficiali. Nei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento I cancelli del Viola Park saranno aperti a partire dalle 17:00. Per poter accedere all’interno dello Stadio “Curva Fiesole” sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale viola. Per la prenotazione sarà necessario essere in possesso della Tessera InViola, ad eccezione degli under 6 che potranno accedere senza prenotazione.