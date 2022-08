AL SUO SEGNALE...DODÔ SI SENTE GIÀ PRONTO

"Io chiaramente voglio giocare già da domenica, anche se non sono al 100%. Ma sto dando il massimo in allenamento, quindi se l'allenatore prenderà una decisione positiva in questo senso, io mi sentirò pronto a giocare fin da domenica se necessario".

Così ha risposto Dodo alla domanda su un possibile esordio da titolare già questa domenica in casa contro la Cremonese e, viste le condizioni ancora non perfette di Lorenzo Venuti, l'idea è proprio che Vincenzo Italiano decida di schierare dal primo minuto il terzino brasiliano ex Shakhtar. Certo, l'ultima partita da titolare di Dodo risale all'11 dicembre 2021, quando giocò tutto il match e contribuì alla vittoria per 2-1 contro l'Oleksandriya, ma la sua forma fisica è apparsa ottima già dalle prime uscite a Moena, oltre che nelle amichevoli successive, e, seppur non abbia 90 minuti sulle gambe, è pronto a prendersi ufficialmente l'eredità di Odriozola sulla fascia destra.

E se ci fossero invece dubbi sull'aspetto tattico, è proprio il brasiliano che viene in nostro supporto a spiegare come, nonostante non sia logicamente ancora dentro i meccanismi alla perfezione, non si può dire che allo Shakhtar non si sia preparato al calcio di Italiano grazie ad un ottimo maestro come De Zerbi, specialmente in termini di modulo e gioco offensivo. "Ho parlato con De Zerbi e mi ha detto che la Fiorentina è molto forte e l'allenatore preparato. Anche se ho lavorato solo sette mesi con De Zerbi, il suo supporto è stato importante e vedo delle somiglianze col gioco di Italiano, che mi sta aiutando e dando fiducia".

Dunque, a quattro giorni dalla sfida contro la Cremonese, Dodo ha già le idee chiare e scalda i motori per conquistare i suoi nuovi tifosi a suon di assist e galoppate sulla fascia. Al suo segnale...scatenare l'inferno.