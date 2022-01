Ci siamo, qualche ora di ulteriore poi sarà soprattutto il mercato a farla da padrone. La Fiorentina si presenta al taglio del nastro del gennaio 2022 con ottimi presupposti, in classifica dove il traguardo europeo si è fatto sempre più concreto, ma anche su un mercato dove il primo movimento è stato già concluso. Con il quinto esterno messo a disposizione di Italiano, il francese Ikone, la Fiorentina può persino studiare le prime mosse degli altri, senza l'obbligo di dover anticipare i tempi non solo per non perdere terreno prezioso ma pure per provare ad accorciare su chi ha leggermente allungato come la Juventus salita al quinto posto a +2 in classifica.

Insomma senza volersi lasciar andare a previsioni troppo ottimistiche che riguardino persino il quarto posto è più plausibile pensare che i viola si ritrovino a combattere per il piazzamento in Europa League con la Juve e le due romane, a meno di altri exploit difficili da ipotizzare. Per questo si valuterà con attenzione come ritoccare ancora il reparto avanzato, gestendo poi eventuali uscite già paventate come nel caso di Amrabat o di Benassi.

Sotto il profilo della punta che dovrebbe sostituire Kokorin sono recentemente scesi i gradimenti per Simy o Nzola e pur nella consapevolezza che non sarà semplice trovare chi è disposto a giocarsi una maglia con Vlahovic si continuerà a cercare comunque un profilo di livello diverso, più vicino a Borja Mayoral per intendersi, ma pur sempre con la consapevolezza che lo stesso Nico Gonzalez, all'occorrenza, potrà comunque sostituire Dusan. In un gennaio nel quale, ai blocchi di partenza, la Fiorentina si presenta con una solidità difficilmente prevedibile soltanto qualche mese fa.