AGROPPI A FV, Ai viola manca qualità nei giocatori

Intervistato nella giornata di ieri da FirenzeViola.it, l'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi, ha commentato così la situazione in casa viola: "La società non è contenta di Iachini ed è ovvio, ma dovrebbe anche pensare che il rendimento dei calciatori è stato modesto. Contro lo Spezia c'è un errore di Caceres clamoroso che porta poi alle polemiche. Gli allenatori partecipano fino ad un certo punto, poi subentra la gestione personale. Se Caceres sbaglia cosa c'entra l'allenatore? La squadra è quella che è, mettete Batistuta o Toni e Mutu, mettete Pezzella che è sempre out e vedrete che saremmo su in classifica. Dipende dalle qualità dei calciatori un tecnico ha a disposizione e la Fiorentina ne ha poca oggi. Manca il famoso centravanti che non c'è, ok i tre ragazzi, ma manca quello da 15-20 gol. [...] Non date troppa importanza agli allenatori. Un altro allenatore con questo organico non cambierebbe niente".