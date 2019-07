AG. RANIERI, Luca a Moena: sarà valutato da Montella

Giocondo Martorelli, agente del terzino viola Luca Ranieri, ha parlato ai cronisti presenti - tra cui FirenzeViola.it - all'uscita dal Centro Sportivo Davide Astori, dove ha incontrato il ds viola Daniele Pradè: "Abbiamo parlato di Luca per esaminare la sua situazione e siamo più o meno a quanto detto in un precedente incontro, che il ragazzo sarebbe andato a Moena per essere valutato dopo aver fatto benissimo in B e in U-20. Penso sia giusto che il mister valuti la qualità del ragazzo, e se è il caso di tenerlo in organico valuteremo, altrimenti si vedranno quali altre situazioni si prospetteranno. Come si fa a non essere carichi con un'opportunità così... è un ragazzo eccezionale, si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che ha dovuto dimostrare qualcosa. Ha personalità e sa che deve dimostrare sempre di più, è sereno e motivato. Mondiale U-20? Le esperienze internazionali fanno crescere soprattutto in autostima. Aver fatto certe prestazioni in un Mondiale ha accresciuto le sue convinzioni: sta crescendo, si sta evolvendo e può far parte di un gruppo importante. Pradè? L'ho trovato carico, motivato, lucido. E' consapevole che l'aspetta un momento di grande difficoltà. Nelle difficoltà vengono fuori le capacità di un grande dirigente, e lui può far bene. Ma serve calma, la fretta non paga".