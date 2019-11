AG. GHEZZAL A FV, Ha voluto i viola in tutti i modi

Giornata interamente dedicata a Rachid Ghezzal quella odierna e alla sua voglia di Fiorentina che, stando alle parole dell'algerino (LEGGI QUI l'intervista della nostra redazione), è tanta. Non è diverso il pensiero del suo agente, Theofilos Karasavvidis, contattato, in esclusiva, da FirenzeViola.it che ha raccontato l'ex Leicester ed alcuni aneddoti legati al suo trasferimento nel capoluogo toscano.

Signor Karasavvidis, il suo assistito non sta trovando il minutaggio sperato. Come mai?

"Credo che all'inizio sia normale per un giocatore straniero che viene a giocare in Italia trovare qualche difficoltà, ma il ragazzo si sta comportando bene, ha qualità, ma è il mister che decide chi gioca e chi no".

Come prosegue l'adattamento di Ghezzal con Firenze?

"Rachid si trova benissimo, è entusiasta della squadra e dell'ambiente. Ha tanta voglia di giocare e di dimostrare che è un calciatore valido come penso tutti i giocatori e farà di tutto affinché questo avvenga".

Quali sono le sue principali caratteristiche?

"Stiamo parlando di un ragazzo molto tecnico la cui qualità è indiscutibile. È molto duttile perché può giocare sia interno che esterno. Non credo che sia una questione di cosa gli manca o meno, anzi. L'allenatore ha una rosa e fa le sue scelte, anche se certamente a me piacerebbe che giocasse di più. Spero possa esaltarsi anche a Firenze".

C'è stata la possibilità quest'estate di vederlo altrove?

"Sì, eravamo molto vicini alla firma con un altro club, ma Rachid appena ha saputo dell'interessamento della Fiorentina ha mollato tutto ed ha voluto con forza venire qua in Italia".

L'obiettivo per il futuro rimane quello di affermarsi in viola?

"Assolutamente sì. Lui vuole rimanere a Firenze e fare molto bene con la Fiorentina per dimostrare quanto vale. In un futuro più lontano invece non so dirlo adesso cosa succederà".