AG. BIANCO A FV, Futuro? Verrà valutato in ritiro

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Beppe Galli, agente tra gli altri di Alessandro Bianco e Presidente dell'AIACS, è intervenuto per parlare proprio del suo assistito e anche delle possibili scelte di mercato della Fiorentina.

Come sta procedendo il recupero di Bianco dopo l'infortunio?

"Il recupero sta procedendo molto bene, il ragazzo migliora di giorno in giorno e non vede l'ora di tornare in campo".

Vede in Bianco un futuro componente della prima squadra o crede che verrà ceduto in prestito per fare esperienza?

"Alessandro verrà valutato in ritiro e poi ci incontreremo con la società per decidere il suo futuro e prendere la decisione migliore per lui. Sicuramente si vuole giocare le sue carte".

Vista la spinosa situazione legata a Torreira, lei pensa che verrà sostituito da Amrabat o verrà fatto un altro investimento?

"Torreira ha fatto un ottimo campionato, così come Amrabat, ma credo che la società e l'allenatore valuteranno attentamente le scelte da fare in questo ruolo".