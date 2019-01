ADV E I TIFOSI DELL'ACCVC: INCONTRO CHIARIFICATORE

E' andato in scena questa sera il confronto tra la Fiorentina e i rappresentanti del Centro Coordinamento Viola Club. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, erano presenti quattordici persone circa come delegazione dei tifosi, mentre per la Fiorentina si sono palesati il presidente esecutivo Mario Cognigni, il vicepresidente Gino Salica, il club manager Giancarlo Antognoni, il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari, oltre ovviamente al presidente onorario Andrea Della Valle. L'incontro è durato due ore - dalle 20 alle 22 in linea di massima -, i sostenitori gigliati hanno portato ciò che era emerso dalla loro riunione precedente: si è trattato di un incontro chiarificatore ma la società vuole naturalmente aspettare la partita di Coppa Italia prima di parlarne.