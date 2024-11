ADLI, Faro del presente, col futuro ancora incerto

FirenzeViola.it

Su FirenzeViola.it spazio anche alla situazione di Yacine Adli: tra i migliori anche ieri, con una rete (la seconda in Serie A con i viola) che ha sbloccato il match di Como, il centrocampista della Fiorentina sta rinascendo a Firenze. La sensazione è che Adli abbia cambiato la stagione della Fiorentina almeno quanto i Moise Kean e i David De Gea. Faro del presente viola, il futuro è ancora da scrivere: la Fiorentina lo ha acquistato dal Milan in prestito oneroso, per solo 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto molto conveniente fissato a 10. In più il club rossonero ha mantenuto il 10% sulla sua eventuale futura rivendita.

