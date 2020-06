INDISCREZIONI DI FV THEREAU, A GIORNI VA IN FRANCIA: STORIA VIOLA FINITA L’avventura di Cyril Thereau con la Fiorentina è praticamente arrivata al suo epilogo: dopo tre anni in cui l’attaccante francese ha accumulato 22 presenze e 5 gol (ma soprattutto tanta tribuna, visto che non gioca una gara ufficiale in maglia viola... L’avventura di Cyril Thereau con la Fiorentina è praticamente arrivata al suo epilogo: dopo tre anni in cui l’attaccante francese ha accumulato 22 presenze e 5 gol (ma soprattutto tanta tribuna, visto che non gioca una gara ufficiale in maglia viola... NOTIZIE DI FV ADIEU THEREAU, IL FRANCESE PRONTO A SALUTARE Come raccontato su queste pagine, il futuro di Cyril Thereau è oramai lontano da Firenze. Con il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, l'attaccante ex Udinese si è già organizzato per tornare in Francia e non prolungare il contratto... Come raccontato su queste pagine, il futuro di Cyril Thereau è oramai lontano da Firenze. Con il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, l'attaccante ex Udinese si è già organizzato per tornare in Francia e non prolungare il contratto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 giugno 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi