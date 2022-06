ADDII E COLPI NELL'ARIA, ARRIVA LA PRIMA SETTIMANA DI FUOCO

La settimana che inizierà domani promette di essere determinante per il futuro prossimo della Fiorentina, tra addii da ufficializzare e acquisti che sono nell'aria ma che ancora necessitano di ratifiche e annuncio per essere considerati tali.

Iniziando dal primo punto, giovedì 30 giugno sarà una giornata da dentro o fuori per diversi calciatori. Il futuro di Jose Maria Callejon ormai è chiaro e non prevede alcuna discussione per il rinnovo (la Fiorentina ha anche lasciato scadere i tempi per esercitare l'opzione) tanto che l'ex Napoli si sta già guardando attorno con l'idea di tornare in Spagna.

Discorso differente invece per Riccardo Saponara, col quale (entourage) le discussioni vanno avanti e proprio in settimana potrebbero arrivare al culmine (le sensazioni, oggi, sono buone verso un prolungamento) e per il terzo portiere Antonio Rosati, anche lui arrivato a fine di un contratto ancora non rinnovato. Da non escludere del tutto l'idea di un suo ingresso nello staff, valutazioni in corso.

Data fondamentale, quella di giovedì, anche per Krzysztof Piatek. Il 30 giugno infatti scade anche il diritto di riscatto in favore della Fiorentina, che però non lo eserciterà nelle forme prestabilite (cioé a 15 milioni di euro). L'Hertha Berlino finora non ha mai aperto a sconti forti né a nuovi giri in prestito e almeno per adesso, quindi, sembrano inutili gli sforzi dell'attaccante, disposto a ridursi l'ingaggio pur di rimanere a Firenze.

Arrivando ai tanto attesi acquisti, venerdì 1° luglio aprirà ufficialmente i battenti il calciomercato estivo. Non che le cose non si stiano già muovendo, anzi: negli scorsi giorni hanno letteralmente preso il volo le piste che portano a Dodo dello Shakhtar, a Rolando Mandragora della Juventus e a Luka Jovic del Real Madrid.

Chissà che non diventino acquisti ufficiali proprio in coincidenza col via? L'ipotesi appare probabile soprattutto per l'ex Torino, a causa della quotazione in borsa dei bianconeri. Dopo tanta esposizione, l'invito a rimanere incollati pare superfluo: arriva la prima settimana di fuoco sul mercato.