ACF-UDINESE: ECCO COSA ACCADRÀ DOMANI. VIOLA IN CAMPO SOLO IL 12 IN COPPA?

Fiorentina-Udinese domani sera non si giocherà così come Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, questa è l'unica certezza in mezzo al caos più totale creato sì dalla pandemia e da casi di positività crescenti nei club di calcio ma anche da decisioni contrastanti di autorità sanitarie locali nel silenzio della Lega. Con la Fiorentina che dovrebbe addirittura tornare in campo in Coppa Italia il 12, visto lo stop di 5 giorni imposto al Torino, avversaria dei viola domenica, sempre che non intervenga il Governo per sospendere una o più giornate di campionato e la Coppa.

A fare il bello e il brutto tempo sono state infatti le differenti decisioni delle ASL locali competenti che per esempio hanno dato il via libero a Napoli (positivo anche Spalletti e da ultimo Meret) e Verona (che conta comunque 10 casi) per le rispettive trasferte di Torino con la Juve e Spezia, ma non al Torino e all'Udinese che avrebbero dovuto giocare a Bergamo e Firenze. In forse la gara Bologna-Inter con i rossoblù che hanno 8 positivi.

Andando per ordine, il Torino è stato fermato proprio prima della partenza per Bergamo e dovrà stare anche in quarantena per 5 giorni, visto il contatto dei giocatori negativi con quelli positivi (a meno che non sia stato completato un ciclo di 3 vaccini) che farà slittare dunque come detto anche la gara del 9 gennaio all'Olimpico con la Fiorentina.

La notizia dell'Udinese bloccata dall'Asl invece non è stato un fulmine a ciel sereno perché nel gruppo squadra dell'Udinese alla ripresa degli allenamenti c'erano già 9 positivi (di cui 7 giocatori), cui oggi si sono aggiunti altri casi. Un focolaio che ha convinto l'Asl a stoppare non solo la trasferta ma anche tutta l'attività sportiva dei bianconeri che si sono allenati anche con gli ultimi positivi e che già nel pomeriggio, in attesa di decisioni, avevano cancellato il volo per Firenze. L'Udinese, al pari del Torino, non potrà dunque giocare neanche domenica con l'Atalanta proprio per la quarantena cui dovrà sottoporsi il gruppo squadra.

Nel silenzio della Lega (si è espressa negativamente già ieri sulla richiesta della Salernitana), il rinvio chiesto dall'Udinese non è però automatico ma dovrà essere sancito dall'arbitro Fourneau dopo aver atteso invano l'arrivo dell'Udinese per 45 minuti, come prevedono le norme NOIF. La Fiorentina infatti - come tra l'altro fecero gli stessi friulani con la Salernitana prima della sosta - si presenterà al campo regolarmente. O meglio l'arbitro scriverà sul suo taccuino che l'Udinese non si è presentato e girerà tutto al giudice sportivo che però non dovrebbe omoloare il risultato in attesa di un rinvio ufficiale come già fatto per Udinese-Salernitana (altrimenti in questo caso sarebbe un 3-0 a tavolino per i viola).

Come per qualsiasi gara in notturna la Fiorentina oggi e domani seguirà dunque la solita prassi: Italiano ha regolarmente fatto la sua conferenza stampa e diramato i convocati per la gara stessa, stasera la squadra si ritrova a cena al centro sportivo prima di tornare a dormire ogni giocatore a casa propria (come alla vigilia delle notturne), per poi ritrovarsi di nuovo domani e andare in ritiro fino all'orario della gara. La squadra viola dovrà infatti presentarsi regolarmente e addirittura i tesserati dovranno fare attività stampa prima e dopo la gara (anche se non si disputerà).