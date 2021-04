ACF, Squadra verso Genova. Biraghi-Castro da soli

La Fiorentina è partita pochi minuti fa in pullman alla volta di Genova, dove domani pomeriggio affronterà l'incontro in casa del Genoa. Un viaggio strutturato però diversamente dal solito, per via della bolla imposta ai nazionali azzurri Biraghi e Castrovilli, regolarmente convocati da Iachini. I due infatti viaggiano a bordo di un mezzo differente dall'autobus viola che trasporta invece Iachini e il gruppo squadra.