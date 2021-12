ACF-SASSUOLO, Primo pari, prova di carattere dei viola

Comunque la si voglia vedere, un altro esame superato. Contro un “ammazzagrandi” come il Sassuolo e con il macigno psicologico di dover recuperare due gol ad una squadra che in trasferta non perde da oltre un mese e che ha fatto secche Juventus, Milan e Lazio, del resto, ci voleva una vera prova d’orgoglio. E la Fiorentina l’ha mostrata, testimoniando ancora una volta come la strada intrapresa nel nuovo ciclo targato Italiano sia quella giusta. Testa, idee e cuore. Così i viola sono riusciti a riacciuffare il Sassuolo, che aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio grazie all'uno-due in tre minuti targato Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Per lunghi tratti del match il portiere ospite Consigli è sembrato invalicabile, ma i viola hanno continuato ad attaccare a testa bassa per poi trovare le reti con Dusan Vlahovic e Lucas Torreira. Primo segno X sulla ruota di Firenze alla diciottesima giornata, un pari che va stretto ai viola per quanto prodotto ma che, per come si era messa la partita, è un attestato di maturità per la squadra di Vincenzo Italiano.

