ACF-JUV, Viola perfetta e al 45' avanti con Vlahovic

La Fiorentina al 45' torna negli spogliatoi avanti di un gol sulla Juventus, realizzato da Vlahovic (il 17esimo personale) dal dischetto con un coraggioso cucchiaio, rigore concesso per un fallo di mano di Rabiot. L'arbitro aspetta l'esito del Var da Giacomelli e alla fine concede il rigore andandolo a rivedere personalmente. Ma il gol su rigore non è arrivato per caso perché nella prima mezzora c'è stata solo la Fiorentina che dal 12' (Vlahovic travolto da Szczesny al momento del tiro) al 30' (quando segna proprio il serbo su rigore) ha almeno 4 occasioni nette per andare in vantaggio: al 15' il portiere ospite riesce ad anticipare Vlahovic, al 18' c'è il tiro potente dalla distanza di Milenkovic parato del polacco e soprattutto al 20' arriva il palo colpito da Pulgar con la deviazione di Bomnucci; lo stesso Bonucci quattro minuti dopo deve sventare un altro pericolo. Le occasioni della Juventus sono tutte in un tiro di Ramsey al 42' (apertura di Bentancur su passaggio di Dybala) che a tu per tu con Dragowski battuto mette fuori. Un solo tiro che però poteva costare il pareggio.