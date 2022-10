ACF FEMMINILE, Torna a vincere: 2-0 al Sassuolo

La Fiorentina femminile torna a vincere. Dopo il primo stop stagionale domenica scorsa contro la Roma, la squadra di Patrizia Panico si rialza subito sotto gli occhi di Rocco Commisso, in tribuna per vedere la partita contro il Sassuolo. Si decide tutto nei primi quarantacinque minuti, chiusi in vantaggio di due gol grazie alle reti di Parisi e di Sabatino su rigore. Nel secondo tempo la squadra viola gestisce il risultato e porta a casa 3 punti che la proiettano al secondo posto momentaneo in classifica dietro l'Inter che ha battuto ieri il Como.

LA CRONACA

Il quarto successo su cinque incontri della squadra di Patrizia Panico matura nel primo tempo ed è figlio di un ottimo approccio, aggressivo e concentrato. Le viola mettono in campo tanta fisicità: proprio da un recupero su contrasto di Alice Parisi nasce il gol del vantaggio, costruito e concluso dalla stessa, che prima sventaglia sulla sinistra per Catena e poi raccoglie il cross basso della compagna a centro area piazzando la palla in rete.

Il raddoppio arriva in chiusura di primo tempo ed è originato da una punizione dalla destra su cui Monterubbiano devia la palla di mano in piena area. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto Daniela Sabatino spiazza Kresche e fa 2-0.

Ripresa in controllo per la Fiorentina, che rischia solo in un paio di occasioni su traversoni profondi su cui si esalta però Rachele Baldi, portiera scelta a sorpresa al posto di Schroffenegger, in panchina per un acciacco fisico. Sono comunque le viola ad andare più vicine al gol, colpendo una traversa dopo uno splendido assolo palla al piede di Catena (su respinta del legno Johannsdottir si mangia da pochi passi il tris spedendo alto). Nel finale succede poco o nulla, la Fiorentina blinda la porta per la prima volta in campionato ma soprattutto centra l’ennesimo successo di un avvio di stagione diametralmente opposto rispetto alla scorsa annata. Adesso la Fiorentina è seconda in classifica, a -1 dall’Inter (con le inseguitrici però, Roma su tutte, che devono però ancora giocare). All'orizzonte l'ennesima pausa per le Nazionali -Catena, Schroffenegger e Tortelli saranno impegnate con l'Italia, che lunedì 10 ottobre giocherà una prestigiosissima amichevole a Genova col Brasile-, la Fiorentina tornerà in campo il 15 ottobre a Pomigliano.