ACF-BOLOGNA, Decide Torreira, agganciata la Lazio

La Fiorentina si impone di misura sul Bologna in un match condizionato dall'espulsione di Bonifazi a fine primo tempo, un rosso che ha costretto il Bologna a giocare per più di un tempo in inferiorità numerica. La squadra di Vincenzo Italiano ha sfruttato l'uomo in più nonostante una prova non brillante, in cui i viola hanno rischiato anche in un paio di occasioni di andare sotto (gli emiliani hanno colpito una traversa in avvio con Soriano ed un palo nel primo tempo con Orsolini).

Fiorentina capace però di reggere il colpo e di concretizzare quanto prodotto in avanti al 70', quando Torreira ha concluso un'azione iniziata con un traversone di Biraghi dalla sinistra e rifinita dal cross al volo di Castrovilli col tocco sotto misura in mischia che è valso la vittoria; tre punti fondamentali per i viola, che avvicinano la Roma (fermata sull'1-1 a Udine) e agganciano momentaneamente la Lazio (che giocherà domani).

