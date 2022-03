FIO-BOL, Rivivi il LIVE del match su Firenzeviola.it

14.30 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.28 - Una partita dominata anche grazie alla superiorità numerica di quasi un'ora, anche se la Fiorentina se l'è vista brutta. Alla fine basta Torreira per tornare alla vittoria e rilanciarsi in zona Europa. Da domani è già tempo di pensare all'impegno contro l'Inter di sabato prossimo.

90' +5' - FINISCE QUI! Tre punti importantissimi per la Fiorentina!

90' +5' - Terracciano con un'uscita provvidenziale salva la Fiorentina su un contropiede fulmineo del Bologna.

90' +3' - Giallo per Sansone che scalcia su Torreira ancora bravissimo ad anticiparlo dopo un'indecisione di Venuti.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Nico Gonzalez rientra ma commette fallo su Hickey. Occasione da palla ferma per il Bologna.

88' - Igor chiude molto bene su Hickey e guadagna fallo. Manca sempre meno alla fine.

86' - Giallo per Hickey che entra male su Nico Gonzalez. In precedenza tre contro tre sprecato da Cabral in area.

85' - Torreira è una furia e ruba palla a Svanberg ultimo uomo. Per l'arbitro però c'è fallo.

84' - Terracciano prova a regalare palla a Sansone, che per fortuna sbaglia il cross allontanato. Errore inspiegabile del portiere viola.

82' - Fiorentina che ora è tornata stabilmente in attacco. Azione pericolosa dopo un cross di Duncan allontanato con affanno dalla difesa del Bologna.

79' - Triplo cambio per il Bologna: fuori De Silvestri, Svanberg e Medel, dentro Dijks, Sansone e Aebischer.

78' - La cicca Arnautovic! Palla morbida di Barrow che Arnautovic non riesce a girare verso la porta. Brivido per i viola.

77' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Odriozola e Biraghi, dentro Venuti e Terzic.

76' - Giallo per Torreira costretto a stendere Svanberg sulla trequarti. Qualche minuto un po' di difficoltà per la Fiorentina.

75' - Bologna che forse per la prima volta entra nella metà campo della Fiorentina.

73' - Giallo per Soumaoro che entra in ritardo su Biraghi. Il capitano viola resta a terra.

70' - Cross al bacio di Biraghi che pesca Castrovilli sul secondo palo: sponda di piatto e Torreira che praticamente entra in porta con il pallone. Fiorentina finalmente in vantaggio!

70' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! TORREIRA LA SPINGE DENTRO!

68' - Nico Gonzalez sbaglia! Piattone a colpo sicuro su cross di Odriozola perfetto, murato però da De Silvestri. Ennesima occasione per la Fiorentina che proprio non riesce a segnare.

67' - Esterno della rete di Castrovilli! Colpisce al volo un cross di Odriozola, ma il pallone termina fuori.

64' - Subito cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Duncan.

64' - Tanti gli errori della Fiorentina. L'ultimo è di Bonaventura che non riesce a fare una sponda in area. Il centrocampista poi resta a terra per un problema muscolare.

61' - Bonaventura chiede un fallo in area ma per l'arbitro è lui a fare fallo su Hickey, che resta a terra dopo la botta ricevuta.

59' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: fuori Piatek e Sottil, dentro Arthur Cabral e Ikoné.

58' - Doppio cambio nel Bologna: fuori Soriano ed Orsolini, dentro Barrow e Binks.

57' - Gioco fermo da ormai più di un minuto per una botta presa da Medel. Finalmente si riprende.

53' - PALO DI TORREIRA! Calcia con il destro dal limite, la palla gira ma non abbastanza: legno interno e palla che poi esce. Sfortuna per la Fiorentina!

52' - Palla dentro di Castrovilli che è troppo lunga per tutti. La Fiorentina non trova spazi.

50' - Bonaventura ci riprova, stavolta con il sinistro. Ma il risultato è il medesimo della conclusione precedente: palla alta.

49' - Fiorentina che sta già schiacciando il Bologna tutto nella sua area. Su un cross pericoloso di Castrovilli è Medel a prenderla.

46' - Bonaventura! Subito un'occasione per la Fiorentina, con il centrocampista che dal limite prende la mira e calcia: palla alta non di molto.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Nessuna ulteriore emozione: FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Ma Fiorentina che potrà giocare 45' in superiorità numerica.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Hickey resta a terra dopo un doppio contrasto con Nico e Torreira. Qualche secondo di stop, poi si riparte.

43' - TRIPLA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Skorupski anticipa Castrovilli in uscita, poi fa un miracolo su un bolide di Biraghi e alla fine Bonaventura calcia di un soffio a lato. Fiorentina ad un passo dal vantaggio!

41' - ESPULSO BONIFAZI! Secondo giallo per un fallo a centrocampo su Torreira. È successo di tutto in un minuto!

40' - PALO CLAMOROSO DI ORSOLINI! Bonifazi lancia l'attaccante rossoblu che salta Terracciano e calcia a botta sicura, ma si stampa sul palo. Si salva la Fiorentina!

40' - Terracciano rischia tantissimo ma riesce a rinviare poco prima che Arnautovic arrivi sul pallone.

39' - Piatek prova la girata di testa quasi dal limite dell'area. Pallone che termina lontano dalla porta.

36' - Skorupski salva su Biraghi! Punizione defilata calciata direttamente in porta, il portiere del Bologna è attento e para.

34' - Copione della sfida piuttosto chiaro. La Fiorentina sta provando a sfondare da tutte le parti ma il Bologna è sempre attento in difesa.

32' - Fiorentina che continua a spingere molto soprattutto sulla destra, senza però trovare sbocchi. Fase importante della sfida.

28' - Tocco di mano evidente di Schouten in area, per l'arbitro anche qui non c'è nulla ma restano molti dubbi.

26' - Piatek che cade in area dopo una lieve trattenuta di Soumaoro. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

24' - Fiorentina che prova lo schema, Biraghi appoggia indietro per Bonaventura che però viene murato.

23' - Giallo per Bonifazi, costretto a stendere Nico Gonzalez sulla destra. Argentino fin qui incontenibile.

21' - Bonaventura salta Svanberg e poi prova ad infilarsi in mezzo a quattro avversari. Fermato anche lui in area.

19' - Nico Gonzalez continua ad essere il più attivo, recupera un grande pallone e Piatek trova Odriozola in area. Lo spagnolo però sbaglia la giocata e viene fermato.

17' - Le squadre vanno a cento all'ora ma per ora è più una partita a scacchi. Pochi gli spazi a disposizione.

13' - Altro cioccolatino di Nico Gonzalez parecchio inspirato in questa fase. Il suo cross non arriva per un centimetro a Piatek. Pallone che termina a Skorupski.

11' - Piatek! Nico Gonzalez si libera alla grande sulla sinistra e imbuca per Torreira, che in area sterza e casca a terra. Il pallone schizza a Piatek che prova la zampata, Skorupski si salva dopo una deviazione. Poi Biraghi sbaglia totalmente il cross con 5 giocatori viola in area.

8' - Sottil si lancia tutto solo ma poi calcia addosso a De Silvestri. C'era comunque posizione di fuorigioco dell'esterno gigliato.

6' - Dopo i primi cinque minuti un po' di sofferenze ora la Fiorentina sembra aver preso le misure. Nico Gonzalez riesce in una giocata sulla fascia, salta l'uomo ma poi non riesce a servire Torreira al limite dell'area.

3' - Pressing feroce del Bologna in questo inizio di partita. La Fiorentina fa fatica a far girare palla.

1' - INCREDIBILE! TRAVERSA DOPO 12'' DI SORIANO! Odriozola scivola dopo una spizzata di De Silvestri, Soriano calcia a botta sicura ma scheggia la parte alta della traversa. Pronti-via e subito un brivido per la Fiorentina.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Bologna, in tenuta bianca.

12.29 - Squadre che entrano in campo in questo momento sotto le note dell'inno della Fiorentina e davanti ad una cornice di pubblico di tutto rispetto.

Fiorentina e Bologna sono pronte a sfidarsi sul manto del Franchi alle 12.30. Uno snodo cruciale della stagione delle due squadre: la Fiorentina perché può giocarsi le ultime carte per l'Europa, il Bologna per regalarsi un finale di stagione con ancora qualche emozione. In palio non ci sono solo tre punti ed Italiano e Mihajlovic lo sanno: restate con FirenzeViola.it per seguire live tutte le emozioni della partita.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.