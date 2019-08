ACCORDI E AVVISTAMENTI: SCOPPIA LA NINJA MANIA

A Firenze è scoppiata ufficialmente la "Ninja-mania". La trattativa che potrebbe portare Radja Nainggolan alla Fiorentina ha acceso gli animi dei tifosi viola che dopo aver festeggiato la prima doppietta di Pradè è pronta ad accogliere un campione in cerca di rilancio. Il centrocampista in uscita dall'Inter può rivelarsi un'occasione imperdibile per alzare il livello di qualità ed esperienza della rosa di Montella e i dirigenti gigliati si sono subito messi al lavoro per alimentare questo "sogno di mezza estate".

I nerazzurri hanno già trovato un'intesa di massima con la Fiorentina sulla base del prestito anche se resta da limare qualcosa per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore che i viola non si possono accollare interamente. Però a dover sciogliere le riserve dovrà essere lo stesso belga, che è attratto dalla possibilità di tornare a Cagliari dove è cresciuto calcisticamente ma anche dalla possibilità di trasformarsi nella punta di diamante di un progetto di rilancio per un club storico come la Fiorentina. Se dirà di sì, la trattativa verrà chiusa anche in tempi brevi, ma al momento non c'è certezza in merito.

Certo, l'avvistamento riportato questa mattina da La Nazione fa pensare che la proposta di Pradè e Barone abbia fatto breccia nel cuore del calciatore (LEGGI QUI) e che nelle prossime ore possa davvero arrivare una svolta. Magari il calciatore era solo di passaggio, ma se venisse confermata la sua presenza anche in giornata, è evidente che la fumata bianca potrebbe sarebbe ad un passo. Per la gioia di Montella ma anche per la gioia dei tifosi fiorentini che dopo anni di attesa sono tornati a respirare l'aria dei grandi colpi.