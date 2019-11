5MINUTI, Dopo Verona tra Montella e Chiesa

È il giorno dopo la dolorosa sconfitta per 1-0 della Fiorentina a Verona, contro l'Hellas. E come ogni settimana in "5 Minuti" riassumiamo tutti i temi del post-partita: dalle parole di Badelj a quelle di Pradè affacciate su Montella e il caso Chiesa. In più il consueto "Top & Flop" del direttore Tommaso Loreto: